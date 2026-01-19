Cina, PIL quarto trimestre rallenta al 4,5%. Bene la produzione, deludono le vendite

(Teleborsa) -giungono da alcunipubblicati stamattina, che indicano una crescita superiore alle attese della produzione e vendite al dettaglio deludenti, mentre la crescita del PIL rallenta.Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, laè cresciuta a dicembre 2025, registrando un incremento del 5,2% su base annua, rispetto al 4,8% del mese precedente e contro il +5,1% del consensus. Da inizio anno la produzione segna un +5,9%, dopo +6% rilevato a novembre.In calo invece gli, che segnano un -3,8%, contro il -3,1% atteso, rispetto al -2,6% del mese precedente.Peggio delle aspettative le. I consumi, infatti, registrano sempre a dicembre un incremento dello 0,9% su base annua dopo il +1,3% rilevato a novembre. Le stime del mercato erano per una crescita dell'1,1%. Dall'inizio dell'anno fino a dicembre, il dato è aumentato del 2,7%, in rallentamento rispetto al +3% del periodo gennaio-novembre.Ilè rimasto stabile al 5,1% a dicembre, rispetto al 5,2% atteso dagli analisti.Ilè cresciuto del 4,5% nel periodo ottobre-dicembre. Si tratta di un rallentamento rispetto al 4,8% del terzo trimestre, il dato più debole dal primo trimestre del 2023, quando la crescita si era attestata anch'essa al 4,5%. Il PIL annuo si è attestato al 5%, raggiungendo l'obiettivo ufficiale di circa il 5%.