Cina, PIL quarto trimestre rallenta al 4,5%. Bene la produzione, deludono le vendite

(Teleborsa) - Segnali contrastanti
giungono da alcuni importanti dati macro cinesi
pubblicati stamattina, che indicano una crescita superiore alle attese della produzione e vendite al dettaglio deludenti, mentre la crescita del PIL rallenta.
Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale
è cresciuta a dicembre 2025, registrando un incremento del 5,2% su base annua, rispetto al 4,8% del mese precedente e contro il +5,1% del consensus. Da inizio anno la produzione segna un +5,9%, dopo +6% rilevato a novembre.
In calo invece gli investimenti delle imprese
, che segnano un -3,8%, contro il -3,1% atteso, rispetto al -2,6% del mese precedente.
Peggio delle aspettative le vendite al dettaglio
. I consumi, infatti, registrano sempre a dicembre un incremento dello 0,9% su base annua dopo il +1,3% rilevato a novembre. Le stime del mercato erano per una crescita dell'1,1%. Dall'inizio dell'anno fino a dicembre, il dato è aumentato del 2,7%, in rallentamento rispetto al +3% del periodo gennaio-novembre.
Il tasso di disoccupazione
è rimasto stabile al 5,1% a dicembre, rispetto al 5,2% atteso dagli analisti.
Il prodotto interno lordo (PIL)
è cresciuto del 4,5% nel periodo ottobre-dicembre. Si tratta di un rallentamento rispetto al 4,8% del terzo trimestre, il dato più debole dal primo trimestre del 2023, quando la crescita si era attestata anch'essa al 4,5%. Il PIL annuo si è attestato al 5%, raggiungendo l'obiettivo ufficiale di circa il 5%.(Foto: Christian Lue on Unsplash)