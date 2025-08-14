Milano 17:35
Fed, Musalem: taglio di mezzo punto non è supportato dallo stato dell'economia

(Teleborsa) - "Per me, è troppo presto per dire esattamente quale politica sarò in grado di sostenere" alla riunione di settembre. Lo ha affermato Alberto Musalem, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, in un'intervista alla CNBC

Un taglio di mezzo punto percentuale dei tassi alla riunione di settembre della Fed "non è supportato dall'attuale stato dell'economia e dalle prospettive", ha dichiarato Musalem, dopo la pubblicazione di nuovi dati che mostravano aumenti dei prezzi all'ingrosso superiori alle attese a luglio e le recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui i recenti dati deboli sull'occupazione potrebbero indurre una maggiore riduzione dei tassi nella riunione della Fed del 16-17 settembre.

"Siamo proprio all'inizio di quella finestra" in cui dazi più elevati influenzeranno i prezzi, con una "ragionevole probabilità" che le pressioni sui prezzi possano rivelarsi più persistenti del previsto, ha detto durante l'intervista.
