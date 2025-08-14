Fed, Musalem: taglio di mezzo punto non è supportato dallo stato dell'economia

(Teleborsa) - "Per me, è troppo presto per dire esattamente quale politica sarò in grado di sostenere
" alla riunione di settembre. Lo ha affermato Alberto Musalem
, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, in un'intervista alla CNBC
Un taglio di mezzo punto
percentuale dei tassi alla riunione di settembre della Fed "non è supportato dall'attuale stato dell'economia e dalle prospettive
", ha dichiarato Musalem, dopo la pubblicazione di nuovi dati che mostravano aumenti dei prezzi all'ingrosso superiori alle attese a luglio e le recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui i recenti dati deboli sull'occupazione potrebbero indurre una maggiore riduzione dei tassi nella riunione della Fed del 16-17 settembre.
"Siamo proprio all'inizio di quella finestra" in cui dazi più elevati influenzeranno i prezzi
, con una "ragionevole probabilità" che le pressioni sui prezzi possano rivelarsi più persistenti del previsto, ha detto durante l'intervista.