flydubai, altri cinque Boeing 737 MAX 8 entro fine 2025

(Teleborsa) -e prevede di accogliere altri cinque Boeing 737 MAX 8 entro la fine dell’anno. I sette nuovi aeromobili, consegnati tra aprile e agosto 2025, hanno portato la flotta di flydubai a 93 unità. Una volta completate le 12 consegne previste per quest’anno, la flotta supererà i 95 velivoli, supportando un network in continua espansione che conta oltre 135 destinazioni in 57 paesi."Nonostante la consegna di 12 aeromobili quest’anno, restiamo indietro di 20 unità rispetto alle previsioni iniziali» - ha precisato Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, perchè queste consegne fanno parte di un ordine che ha subito ampi ritardi negli ultimi anni. «Guardando al futuro, questi aeromobili ci consentiranno dia aggiunto Al Ghaith.entrati in flotta quest’anno sono stati acquistati tramite finanziamento islamico da Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), finanziamento a debito tradizionale da The National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK), oltre a operazioni di vendita e leaseback con JP Lease Products & Services Co., Ltd (JLPS) e JLPS Ireland Limited. Inoltre, dal 2024, 23 Boeing 737-800 di nuova generazione hanno subito un completo ammodernamento della cabina nell’ambito di un programma di retrofit multimilionario che proseguirà fino al 2026.