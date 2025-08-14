Milano 13:49
42.599 +0,98%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:49
9.169 +0,04%
Francoforte 13:49
24.352 +0,69%

Francoforte: giornata depressa per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimica tedesca, che sta segnando un calo del 3,37%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,15 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```