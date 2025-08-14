Francoforte: giornata depressa per Lanxess

compagnia chimica tedesca

Germany MDAX

Lanxess

Germany MDAX

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,37%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,15 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)