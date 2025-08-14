Ivass ordina oscuramento di tre siti internet abusivi

(Teleborsa) - IVASS
ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:
www.unipolsaicastelmaggiore.it; piottiassicurazioni.it; www.rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it
Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso
. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 3 siti sono pubblicati nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” d
el sito dell’IVASS.Sale a 268
il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.