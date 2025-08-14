Milano 13:51
42.591 +0,96%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:51
9.170 +0,05%
Francoforte 13:51
24.349 +0,68%

Ivass ordina oscuramento di tre siti internet abusivi

(Teleborsa) - IVASS ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi: www.unipolsaicastelmaggiore.it; piottiassicurazioni.it; www.rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it

Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 3 siti sono pubblicati nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’IVASS.

Sale a 268 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.
