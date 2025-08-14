Milano 13:51
42.591 +0,96%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:51
9.170 +0,05%
Francoforte 13:51
24.349 +0,68%

Migliori e peggiori, In breve
Londra: al centro degli acquisti Ocado Group
Rialzo per il rivenditore online di prodotti alimentari, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,38%.
