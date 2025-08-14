Londra: scambi in forte rialzo per Admiral Group

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società assicurativa
, che tratta in rialzo del 7,36%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Admiral Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Admiral Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,28 sterline. Primo supporto visto a 34,02. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)