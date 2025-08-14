Milano 13:52
42.589 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:52
9.169 +0,04%
Francoforte 13:52
24.345 +0,66%

Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca con sede a Desio, che avanza bene dell'1,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco di Desio e della Brianza evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito tricolore rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Banco di Desio e della Brianza è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,54. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```