Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

(Teleborsa) - Bene il gruppo agroalimentare italiano
, con un rialzo del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che NewPrinces
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,7%, rispetto a +0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di NewPrinces
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)