Milano 11:09
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:09
9.162 -0,04%
Francoforte 11:09
24.249 +0,26%

Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gruppo agroalimentare italiano, con un rialzo del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,7%, rispetto a +0,81% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di NewPrinces è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,45 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
