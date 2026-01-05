Piazza Affari: calo per NewPrinces

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano
, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di NewPrinces
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di NewPrinces
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,75.
