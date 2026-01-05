Milano 15:09
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:09
9.978 +0,27%
Francoforte 15:09
24.736 +0,80%

Piazza Affari: calo per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per NewPrinces
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di NewPrinces è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```