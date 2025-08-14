Milano 13:53
42.586 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:53
9.169 +0,05%
Francoforte 13:53
24.340 +0,64%

Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Technoprobe evidenzia un declino dei corsi verso area 6,357 Euro con prima area di resistenza vista a 6,507. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,258.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```