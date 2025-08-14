Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un rialzo dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Technoprobe
evidenzia un declino dei corsi verso area 6,357 Euro con prima area di resistenza vista a 6,507. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,258.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)