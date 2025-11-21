Piazza Affari: Technoprobe si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Technoprobe
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,68 Euro. Rischio di discesa fino a 11,16 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)