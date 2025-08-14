Milano
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 11.26
Prezzi consumo Francia (YoY) in giugno
14 agosto 2025 - 09.15
Francia,
Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +1%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
