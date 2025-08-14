Milano
13:54
42.592
+0,96%
Nasdaq
13-ago
23.849
0,00%
Dow Jones
13-ago
44.922
0,00%
Londra
13:54
9.169
+0,04%
Francoforte
13:54
24.346
+0,66%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 14.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale Unione Europea (YoY) in giugno
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
14 agosto 2025 - 11.15
Unione Europea,
Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) +0,2%
, in calo rispetto al precedente +3,1% (la previsione era +1,7%).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in maggio
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in giugno
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in giugno
M3 Unione Europea (YoY) in giugno
Argomenti trattati
Unione Europea
(50)
Altre notizie
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in giugno
Spagna, Produzione industriale (YoY) in giugno
USA, Produzione industriale (YoY) in giugno
Produzione industriale Italia (YoY) in giugno
Cina, Produzione industriale (YoY) in giugno