Trasformazione digitale, Italia tra sfide e opportunità: la fotografia Eurispes

Il report sottolinea la necessità di un approccio equilibrato alla digitalizzazione, che metta al centro la persona e favorisca un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali. In particolare, la sfida per l’Italia è trasformare l'accesso digitale in un'opportunità di crescita inclusiva e sostenibile per tutti i cittadini.







La trasformazione digitale che stiamo vivendo in Italia e in Europa cambia giorno dopo giorno il nostro modo di vivere, pensare e relazionarci. Per affrontare questa sfida, l’Unione europea ha messo a punto ? attraverso il Programma per il Decennio Digitale 2030 ? una strategia che punta a creare una società digitale giusta, inclusiva, sostenibile e resiliente. Gli obiettivi principali del programma si concentrano su quattro aree fondamentali: il capitale umano digitale, infrastrutture sicure e sostenibili, la digitalizzazione delle imprese e la modernizzazione dei servizi pubblici.





Per quanto riguarda il nostro Paese, Eurispes sottolinea che ha fatto propri questi obiettivi attraverso strumenti come il PNRR, che prevede investimenti in connettività, 5G, digitalizzazione della Pubblica amministrazione, semplificazione dei servizi per i cittadini, e potenziamento delle competenze digitali, con particolare attenzione alle persone più fragili. Anche in àmbito educativo si sono avviate riforme per inserire l’educazione digitale nei percorsi scolastici.

Tuttavia, questa azione collettiva risulta ancora molto sbilanciata verso l’aspetto tecnologico, lasciando in secondo piano la protezione dell’individuo.

Dal report emerge che in Italia il contesto demografico è caratterizzato da un’età media di 47,9 anni, tra le più elevate in Europa, con una popolazione di over 65 che rappresenta ormai quasi un quarto del totale. Questo dato anagrafico influisce direttamente sulla struttura della cittadinanza digitale, creando notevoli divari nell’adozione delle tecnologie tra le diverse fasce d’età, in particolare tra i giovani adulti e gli anziani.

La mancanza di una strategia ben definita ha portato a una digitalizzazione disarticolata, dove l’aumento dell’accesso alla Rete non ha corrisposto un miglioramento della qualità d’uso e della capacità di inclusione. Questa situazione emerge nel: l’87,7% della popolazione italiana (pari a 51,6 milioni di persone) nel 2024 risulta connessa a Internet, ma oltre 7 milioni di cittadini sono completamente esclusi dalla Rete, soprattutto tra gli anziani, nelle zone periferiche, nelle aree interne e tra le famiglie a basso reddito (Digital 2024 Global Overview Report).







La quasi totalità degli utenti italiani utilizza lo smartphone come dispositivo principale, mentre poco più della metà utilizza anche un computer fisso o portatile; sebbene questo modello garantisca un accesso di base, riduce notevolmente la possibilità di partecipare a processi digitali più avanzati, come l’accesso a servizi pubblici complessi come SPID o CIE, o la fruizione di contenuti professionali o formativi.







I giovani italiani trascorrono in media oltre 2 ore e 20 minuti al giorno sui social media, tuttavia, solo il 18% dichiara di utilizzare Internet per attività formative complesse o per partecipazione civica (Istat, “Cittadini e ICT”, 2023). Questo scarto tra consumo digitale e uso critico della tecnologia rivela una fragilità strutturale nelle competenze digitali. L’Italia ha già superato il traguardo della digitalizzazione di base. La vera sfida adesso è passare da un accesso puramente quantitativo a un utilizzo qualitativo.

(Teleborsa) - L’Eurispes ha elaborato un report sullamettendo in luce le sfide e le opportunità che il Paese affronta in questo ambito. Al centro di questa trasformazione il Programma per il Decennio Digitale 2030 dell'Unione europea, che mira a creare una società digitale equa e inclusiva.