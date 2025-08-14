Ucraina, Meloni: bene sforzi Trump ora vediamo atteggiamento Russia

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,Presidente Trump in vista del suo incontro con il Presidente Putin in Alaska il 15 agosto. Il Vertice è stato preceduto da un coordinamento europeo, sempre a livello Leader, e seguito dallo svolgimento di una nuova riunione della Coalizione dei volenteros"i.Nel corso della discussione, spiega una nota di Palazzo Chigi, il Presidente Meloni ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dal Presidente, ribadendo l’importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, e ha ringraziato il Presidente Zelensky per la serietà dimostrata finora nella ricerca di una soluzione diplomatica. Il Presidente del Consiglio ha anche accolto con favore la partecipazione americana, con il Vice Presidente Vance, alla riunione della Coalizione dei volenterosi, nel solco di quanto avvenuto per la prima volta a Roma a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina di luglio.Dalla discussione è emersa una forte unità di vedute nel ribadire che una pace giusta e duratura non può prescindere da un cessate il fuoco, dal continuo sostegno all’Ucraina, dal mantenimento della pressione collettiva sulla Russia, anche attraverso lo strumento delle sanzioni, e da solide e credibili garanzie di sicurezza ancorate al contesto euroatlantico.Il Presidente Meloni si è dettaE’ ora il momento di vedere quale sarà, inche finora non ha inteso fare alcun significativo passo in avanti.