USA, Tesoro colpisce l'exchange crypto Grinex per evasione sanzioni e criminali informatici

(Teleborsa) - L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) delha, che ha direttamente agevolato noti autori di ransomware e altri criminali informatici elaborando transazioni per oltre 100 milioni di dollari legate ad attività illecite dal 2019. L'OFAC sta inoltre, e intraprendendo azioni legali contro tre dirigenti di Garantex e sei società associate in Russia e nella Repubblica del Kirghizistan che hanno supportato il coinvolgimento dell'exchange in attività informatiche dannose."Gli asset digitali svolgono un ruolo cruciale nell'innovazione e nello sviluppo economico globale e gli Stati Uniti non tollereranno l'abuso di questo settore per supportare la criminalità informatica e l'elusione delle sanzioni - ha affermato il Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria John K. Hurley - Sfruttare gli exchange di criptovalute per riciclare denaro e facilitare attacchi ransomware non solo, ma danneggia anche la reputazione dei legittimi fornitori di servizi di asset virtuali".Il 6 marzo 2025, i Servizi Segreti statunitensi, in collaborazione con le forze dell'ordine tedesche e finlandesi, hanno adottato misure contro l'infrastruttura informatica di Garantex, tra cui il sequestro del suo dominio web e il congelamento di oltre 26 milioni di dollari in criptovalute controllate da Garantex. Il 7 marzo 2025, il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici i capi d'accusa contro i dirigenti di Garantex, Aleksandr Mira Serda e Aleksej Besciokov. In seguito alla divulgazione dei capi d'accusa,. Dopo l'adozione di queste misure, Garantex ha trasferito la sua base clienti e i suoi fondi al suo exchange successore, Grinex, nel tentativo di continuare a operare nonostante le sanzioni e le azioni delle forze dell'ordine.Inoltre, il Dipartimento di Stato ha annunciatofino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna di Mira Serda e fino a 1 milione di dollari per altri dirigenti chiave di Garantex.Garantex è un exchange di criptovalute, originariamente registrato in Estonia, che. Le analisi mostrano che oltre 100 milioni di dollari di transazioni Garantex note sono associate ad attori illeciti, tra cui mercati darknet e gruppi ransomware. Nel febbraio 2022, Garantex ha perso la sua licenza estone per la fornitura di servizi di asset digitali dopo che l'Unità di Informazione Finanziaria estone ha rivelato gravi carenze in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e ha scoperto collegamenti tra Garantex e wallet utilizzati per attività criminali.La maggior parte dei fondi inviati a Garantex, che ha gestito conti per centinaia di migliaia di utenti, proveniva da altri exchange di criptovalute utilizzati per attività criminali. Una volta che gli utenti criminali depositano i loro fondi su Garantex, questi criminali riciclano i fondi ottenuti illecitamente utilizzando i servizi di exchange di Garantex. Dopo la designazione dell'OFAC e l'azione coercitiva dell'Unità di Informazione Finanziaria estone nel 2022, Garantex ha, nel tentativo di proteggere se stessa e i suoi clienti dalle sanzioni. Ciò ha permesso all'exchange di continuare a custodire fondi e fornire altri servizi a entità e individui coinvolti in attività illecite.Ad esempio, Garantex ha ricevuto milioni di dollari in criptovalute, tra cui quelli che hanno coinvolto le varianti di ransomware Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker e Phoenix Cryptolocker. Garantex ha anche fornito servizi di account e di cambio valuta ad attori associati alla gang del ransomware Ryuk. Ekaterina Zhdanova, una prolifica riciclatrice di denaro, ha scambiato oltre 2 milioni di dollari in Bitcoin per Tether (USDT) tramite Garantex.