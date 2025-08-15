Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,9426. Primo supporto visto a 0,9399. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,9389.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)