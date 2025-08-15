Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Controllato progresso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in salita dello 0,38%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3834. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3776. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3892.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)