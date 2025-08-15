Milano
14-ago
0
0,00%
Nasdaq
14-ago
23.832
-0,07%
Dow Jones
14-ago
44.911
-0,02%
Londra
14-ago
9.177
+0,13%
Francoforte
14-ago
24.378
+0,79%
Venerdì 15 Agosto 2025, ore 05.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,01%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.666,44 punti
In breve
,
Finanza
15 agosto 2025 - 03.38
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,01%, a quota 3.666,44 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,15%)
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,62%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,34%
Argomenti trattati
Borsa
(1224)
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,88%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,41%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,67%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,12%)
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,63%
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa dell'1,54%