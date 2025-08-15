Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:54
9.185 +0,09%
24.491 +0,47%

Borsa: Londra, apertura +0,4%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,4% a quota 9.214,2 dopo l'apertura.
