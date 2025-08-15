Milano 14-ago
Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 3,06%.

L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,496 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,804. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,388.

