Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:41
23.677 -0,65%
Dow Jones 17:41
44.984 +0,16%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: amplia l'ascesa United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa United Health
Brilla la big delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano con un aumento del 10,14%.
Condividi
```