Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:42
23.683 -0,63%
Dow Jones 17:42
44.995 +0,19%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: seduta difficile per KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per KLA-Tencor
Ribasso scomposto per la compagnia tecnologica americana, che esibisce una perdita secca del 6,68% sui valori precedenti.
Condividi
```