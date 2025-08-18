Milano 9:34
42.588 -0,16%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:34
9.141 +0,02%
24.249 -0,45%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un -0,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6168. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,62. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6158.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```