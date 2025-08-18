Milano 9:34
42.588 -0,16%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:34
9.141 +0,02%
24.249 -0,45%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido +0,08%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9456 e primo supporto individuato a 0,9421. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9491.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```