Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido +0,08%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9456 e primo supporto individuato a 0,9421. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9491.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)