Milano 9:36
42.627 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:36
9.142 +0,03%
24.262 -0,40%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,22%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,57. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```