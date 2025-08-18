Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto
Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,22%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,57. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,87. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)