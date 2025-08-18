Milano 9:37
42.626 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:37
9.141 +0,02%
24.264 -0,39%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,41%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 42.827,26 punti

Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,41%, a quota 42.827,26 in apertura.
