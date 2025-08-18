Milano 17:35
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 113,27 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dall'11 al 17 agosto 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 113,27 euro/MWh, in aumento del 4,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,25 milioni di MWh (-0,7%), con la liquidità all'81,4%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 112,50 euro/MWh del Nord e 115,03 euro/MWh della Sicilia.
