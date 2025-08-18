Milano 9:37
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,19%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.313,82 punti

Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,19%, dopo aver iniziato a 24.313,82 punti.
