Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 42.571,55 punti

Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,21%, dopo aver iniziato a 42.571,55 punti.
