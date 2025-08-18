Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:37
23.714
+0,01%
Dow Jones
21:37
44.913
-0,07%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 21.54
Borsa: Milano in flessione dello 0,36% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta a 42.502,34 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 10.30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,36% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.502,34 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,03%
