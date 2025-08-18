Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:38
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:38
44.904 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,25%

Ibex 35 chiude a 15.239,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,25%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,25% e archivia la seduta a 15.239,4 Euro.
Condividi
```