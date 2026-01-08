Milano 13:55
45.466 -0,20%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:55
10.018 -0,30%
Francoforte 13:55
25.052 -0,28%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,33%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.538,5 Euro

Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,33%, dopo aver aperto a 17.538,5 Euro.
