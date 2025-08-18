Milano 18-ago
42.642 0,00%
Nasdaq 18-ago
23.714 +0,01%
Dow Jones 18-ago
44.912 -0,08%
Londra 18-ago
9.158 0,00%
Francoforte 18-ago
24.315 0,00%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.713,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,01%, terminando le negoziazioni a 23.713,76 punti.
Condividi
```