Milano
18-ago
42.642
0,00%
Nasdaq
18-ago
23.714
+0,01%
Dow Jones
18-ago
44.912
-0,08%
Londra
18-ago
9.158
0,00%
Francoforte
18-ago
24.315
0,00%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 07.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,01%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.713,76 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,01%, terminando le negoziazioni a 23.713,76 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,32%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,36%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,43%
Argomenti trattati
USA
(209)
·
Nasdaq 100
(72)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,01%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,5%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,96%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,35% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,36% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,24% alle 19:30