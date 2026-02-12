Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 22:00
24.688 -2,04%
Dow Jones 22:02
49.452 -1,34%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,04%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.687,61 punti

In breve, Finanza
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -2,04% e termina gli scambi a 24.687,61 punti.
