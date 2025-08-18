Milano 17:35
Buzzi scende in Borsa dopo taglio target price di Berenberg
(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari per Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, dopo che gli analisti di Berenberg hanno abbassato il target price a 44 euro per azione dai precedenti 47 euro.

Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Buzzi, attestandosi a 43,52 euro, con un calo dell'1,32%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 42,99 e successiva a quota 42,47. Resistenza a 44,15.
