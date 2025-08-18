Buzzi scende in Borsa dopo taglio target price di Berenberg

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari per Buzzi
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, dopo che gli analisti di Berenberg hanno abbassato il target price
a 44 euro
per azione dai precedenti 47 euro.
Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Buzzi
, attestandosi a 43,52 euro
, con un calo dell'1,32%
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 42,99 e successiva a quota 42,47. Resistenza a 44,15.