Scivola Buzzi a Piazza Affari, pesano indicazioni analisti

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Buzzi
che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti confermando l'andamento debole dell'avvio.
A pesare sulle azioni contribuisce il downgrade giunto da Morgan Stanley: declassata a "equal weight" con target price a 55 euro.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società attiva nel settore del cemento
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 52,02 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 48,83 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Buzzi
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 52,02.