Milano 10:19
43.278 -0,68%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:19
9.646 +0,04%
Francoforte 10:19
24.028 -0,56%

Scivola Buzzi a Piazza Affari, pesano indicazioni analisti

Finanza, Consensus
Scivola Buzzi a Piazza Affari, pesano indicazioni analisti
(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Buzzi che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti confermando l'andamento debole dell'avvio.

A pesare sulle azioni contribuisce il downgrade giunto da Morgan Stanley: declassata a "equal weight" con target price a 55 euro.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società attiva nel settore del cemento, che fa peggio del mercato di riferimento.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 52,02 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 48,83 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Buzzi è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 52,02.
Condividi
```