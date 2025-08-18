Eventi e scadenze: settimana del 18 agosto 2025

(Teleborsa) -
Martedì 19/08/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Aziende
: Home Depot
- Risultati di periodo
Mercoledì 20/08/2025 Appuntamenti
: FOMC
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Aziende
: Estee Lauder
- Risultati di periodo Lowe's
- Risultati di periodo
Giovedì 21/08/2025 Appuntamenti
: Jackson Hole Economic Symposium
- La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: Alibaba
- Risultati di periodo Wal-Mart
- Risultati di periodo
Venerdì 22/08/2025 Appuntamenti
: Jackson Hole Economic Symposium
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025) Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Fitto, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT
Sabato 23/08/2025 Appuntamenti
: Jackson Hole Economic Symposium
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025) Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi"
- Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Fitto, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)