Eventi e scadenze: settimana del 18 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 19/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Aziende:
Home Depot - Risultati di periodo

Mercoledì 20/08/2025


Appuntamenti:
FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
Aziende:
Estee Lauder - Risultati di periodo
Lowe's - Risultati di periodo

Giovedì 21/08/2025


Appuntamenti:
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i
Aziende:
Alibaba - Risultati di periodo
Wal-Mart - Risultati di periodo

Venerdì 22/08/2025


Appuntamenti:
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Fitto, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT

Sabato 23/08/2025


Appuntamenti:
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
Rimini Meeting 2025 - "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" - Fiera di Rimini - Alla 46ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Bernhard Scholz (Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli ETS), Mario Draghi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS Italiane) e i ministri Urso, Giuli, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Foti, Schillaci, Valditara, Pichetto Fratin, Fitto, Lollobrigida, Salvini e Locatelli (da venerdì 22/08/2025 a mercoledì 27/08/2025)


