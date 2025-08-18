Generali, buyback da oltre 61 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 7 al 14 agosto 2025, complessivamente 1.821.826 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 33,61 euro, per un controvalore
pari a 61.240.614,12 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 14 agosto la Società e le sue controllate detengono 33.262.305 azioni proprie, pari al 2,15% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento della Compagnia assicurativa
che si attesta a 34,25 euro, con un aumento dello 0,23%.