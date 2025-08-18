Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:44
23.708 -0,02%
Dow Jones 21:44
44.912 -0,08%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Generali, buyback da oltre 61 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 7 al 14 agosto 2025, complessivamente 1.821.826 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,61 euro, per un controvalore pari a 61.240.614,12 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 14 agosto la Società e le sue controllate detengono 33.262.305 azioni proprie, pari al 2,15% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento della Compagnia assicurativa che si attesta a 34,25 euro, con un aumento dello 0,23%.






