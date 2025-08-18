Milano 9:40
42.640 -0,03%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:40
9.140 +0,01%
24.275 -0,35%

Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia, in guadagno del 2,00% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a OVS rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,901 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,829. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,973.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
