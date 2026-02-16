OVS, buyback per oltre 320 mila euro

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamente(pari allo 0,026% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,8900 euro, per unpari aAl 13 febbraio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.042.900 azioni proprie pari al 3,938% del capitale sociale.In Borsa, intanto,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 4,882 euro, con un calo dello 0,93%.