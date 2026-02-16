Milano 16:48
OVS, buyback per oltre 320 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamente 65.942 azioni ordinarie (pari allo 0,026% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,8900 euro, per un controvalore pari a 322.456,38 euro.

Al 13 febbraio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.042.900 azioni proprie pari al 3,938% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, OVS fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 4,882 euro, con un calo dello 0,93%.





