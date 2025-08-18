Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen

(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Philogen
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,43 Euro. Prima resistenza a 21,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,17.
