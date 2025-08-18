Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:53
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:53
44.919 -0,06%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen
(Teleborsa) - Avanza l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Philogen si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,43 Euro. Prima resistenza a 21,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```