Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che ERG
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a +0,66% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 19,45 Euro e supporto a 19,18. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 19,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)