Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nel settore delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che ERG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a +0,66% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve del primo produttore di energia eolica in Italia moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 19,45 Euro e supporto a 19,18. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 19,72.

