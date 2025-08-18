Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

ERG

indice delle società a media capitalizzazione

primo produttore di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,95%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a +0,66% dell').La tendenza di breve delmoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 19,45 Euro e supporto a 19,18. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 19,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)