Milano 9:41
42.646 -0,02%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:41
9.141 +0,02%
24.283 -0,31%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

Bene la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un rialzo del 2,97%.
