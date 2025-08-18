Milano 17:35
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia

Il Comparto bancario a Piazza Affari perde lo 0,72%, continuando la seduta a 31.823,08 punti.
