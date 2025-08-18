Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alerion Clean Power
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alerion Clean Power
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Alerion Clean Power
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 19,07 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,89, mentre il primo supporto è stimato a 18,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)