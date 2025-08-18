Saipem, raggiunto traguardo progetto Yellowtail in Guyana

Saipem

(Teleborsa) -le attività previste per lo, operato da ExxonMobil Guyana Ltd, situato a circa 1.800 metri di profondità all’interno dello Stabroek Block,Saipem, che, si è occupata dell’ingegneria, del procurement, della costruzione e dell’installazione (EPCI) delper il giacimento Yellowtail.La nave posatubi FDS2 J-lay, una delle unità di punta di Saipem, ha eseguito l’installazione della flowline rigida e dei riser in acciaio a configurazione "lazy wave" durante una campagna avviata all’inizio del 2024.con il mezzo navale Saipem Constellation, che ha installato riser flessibili, ombelicali e ha effettuato il collegamento del riser rigido pre-posato alla FPSO. Inoltre, la Normand Samson, una MSV (Multi-Support Vessel) noleggiata da Saipem, ha operato per tutta la durata della campagna offshore a partire dalla metà del 2024, svolgendo attività di pre-commissioning subsea, rilievi, costruzioni leggere e installazione di jumper di flowline realizzati presso il cantiere Saipem di Georgetown. Tutte lesono state eseguite rispettando i più elevati standard di sicurezza e qualità eQuesto progetto consolida ulteriormente la posizione strategica e le capacità esecutive di Saipem nello sviluppo di progetti offshore in acque profonde su larga scala, facendo leva sull’esperienza maturata con i precedenti progetti per ExxonMobil Guyana — Liza Phase 1 e 2, Payara e UARU, la cui fase dei lavori offshore è stata avviata a marzo scorso. Grazie all’efficienza operativa e alla competenza nella gestione di progetti complessi in stretta collaborazione con clienti e stakeholder,del giacimento