Milano 15:46
42.979 +0,79%
Nasdaq 15:46
23.591 -0,52%
Dow Jones 15:46
45.060 +0,33%
Londra 15:46
9.190 +0,35%
Francoforte 15:46
24.432 +0,48%

Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo dell'1,82%.
Condividi
```