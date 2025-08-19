Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio
, che lievita dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di ArcelorMittal
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,78 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)